Pisa, investe e uccide la madre e la zia

PISA, 9 GENNAIO - Alle 9,30 del mattino, una cinquantenne alla guida di un'auto ha travolto e ucciso la propria madre e la zia a Volterra.



Secondo le prime informazioni, le due vittime stavano camminando sul marciapiede del viale Ferrucci nel centro di della cittadina del comune di Pisa, zona antistante al teatro romano, quando sono state travolte da un'auto in corsa guidata dalla figlia di una delle donne. Durante l'incidente è stato ferito anche un uomo di 73 anni, che è stato trasferito, in condizioni non gravi, immediatamente in ospedale.



Non è ancora certa la dinamica dell'incidente, ma sembra che la cinquantenne alla guida era da tempo in cura presso la locale Asl per problemi psichiatrici e manie di persecuzione. La donna attualmente in stato di shock si trova in ospedale, sotto sorveglianza della polizia.



Non è ancora nota la decisione del pm di turno ma, stando alle prime informazioni, la cinquantenne avrebbe ritenuto colpevoli la zia e la madre poiché causa dei propri problemi.

Al momento non è stato preso alcun provvedimento.

Alessia Terzo

Immagine da concorsi-pubblici.org