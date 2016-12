Pisa, irreperibile da ore: pensionato trovato morto in casa

PISA, 28 NOVEMBRE - Inutili i soccorsi da parte degli operatori del 118 per un uomo di 79 anni di Pontedera, comune della provincia di Pisa.



Il pensionato già dalla sera del 27 dicembre non rispondeva alle chiamate dei propri parenti che nei giorni scorsi hanno festeggiato con lui le feste natalizie. I familiari allarmati hanno richiesto l'intervento del Il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica e dei Vigili del Fuoco.



L'intervento ha avuto inizio nella tarda mattinata di ieri. Dopo aver citofonato all'abitazione, in via XXI Aprile, il settantanovenne non ha risposto e i sanitari della Misericordia di Pondera e i vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti riscontrando il decesso dovuto probabilmente ad un malore.

Alessia Terzo

Immagine da i2.wp.com