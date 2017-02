Piuma Makes Noise, il nuovo album dal vivo al Wishlist

ROMA, 1 FEBBRAIO - Presentazione ufficiale del nuovo cd omonimo dei romani Piuma Makes Noise. Pubblicato lo scorso 20 gennaio per Dirty Box Records con distribuzione Artist First, il cd racchiude il sound articolato e ricercato della band. Nelle dodici tracce un sound dal respiro internazionale: dalla drum'n'bass, passando per l'electro, arrivando al trip hop e sfiorando hip hop, rock e pop. La voce di Denise in primo piano su ritmiche incalzanti e distorsioni elaborate, dove tra chitarre, tastiere e synth c'è spazio anche per un sax dal sapore jazz. Difficile il paragone con altre band, proprio perché il quartetto romano forgia suoni, idee e atmosfere cariche di beat orecchiabili, senza mai scendere a compromessi con il pop più commerciale.

La componente analogica è altissima, anche se talvolta si ha la sensazione di trovarsi in un mondo del tutto elettronico. Il lavoro della chitarra è continuamente incrociato con quello dei synth e delle tastiere, tanto che spesso è difficile distinguerli. Nei testi -tutti in inglese- si ritrovano storie personali, citazioni letterarie e qualche monito di carattere sociale. L'uscita del disco è stata anticipata dal singolo Hinara, al quale succede Moon. In apertura il live dei Cocon, electronic-stoner-rock da Roma e a seguire laptop set experimental-electronic- psychedelic a cura di Amptek. Sul palco Denise Cash (voce), Glauco Strina (chitarra), Gianluigi Guadagno (basso) e Marco Maracci (tastiere, synth e programmazione).



Giovedì 9 febbraio

ore 22

Wishlist Club

Via dei Volsci, 126/B - Roma

Ingresso Euro 5

Infoline 3497494659





(notizia segnalata da Elena Nextpress)