Prezzi gonfiati durante i saldi a Ravenna, commercianti multati dalla Guardia di Finanza

RAVENNA, 20 GENNAIO 2017 - Gonfiavano i prezzi della merce in vendita così da vanificare lo sconto applicato durante i saldi, facendo credere agli ignari acquirenti di aver fatto un affare.

I militari della Guardia di Finanza, nell'ambito di una serie di controlli negli esercizi commerciali per verificare la corretta esposizione dei prezzi ed il rispetto ed il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di commercio e vendite promozionali, sono riusciti a scoprire alcuni esercizi commerciali che applicavano "finti saldi".

L'operazione delle fiamme gialle è stata avviata nel mese di dicembre, quando sono state scattate alcune fotografie alle vetrine dei negozi per rilevare gli ordinari prezzi di vendita al pubblico degli articoli esposti. Dopo il 5 gennaio, data di avvio dei saldi, i finanzieri sono ritornati negli stessi negozi ed hanno confrontato i prezzi esposti e le percentuali di sconto applicate smascherando, così, la truffa.

Su un totale di 15 esercizi commerciali controllati, infatti, in tre hanno il prezzo base era stato aumentato rispetto a quello esposto nel mese di dicembre, con l'effetto di annullare lo sconto. In un caso, addirittura, un negoziante aveva aumentato il prezzo base di gennaio in misura pari alla percentuale di sconto applicata, vendendo - per scontato - il prodotto al prezzo originale.

In altri casi, invece, le correzioni dei prezzi sono risultate più contenute, rendendo il prezzo scontato leggermente più basso di quello pre-saldi, ma sempre superiore a quello che effettivamente sarebbe dovuto essere. In questo modo i consumatori, convinti di aver comprato un articolo ad un prezzo vantaggioso, non ha avuto alcun effettivo beneficio, mentre i venditori hanno guadagnato di più ai danni della clientela.

I commercianti che hanno ritoccato i prezzi sono stati multati fino ad un massimo di 3.098 euro.

Daniele Basili

immagine da sienanwes.it