Gran Bretagna, la regina Elisabetta salta anche la messa di Capodanno

LONDRA, 2 GENNAIO - Il Regno Unito è in apprensione per la salute della sua anziana sovrana. La regina, 90 anni, dopo aver saltato la messa di Natale e aver rinviato di un giorno la partenza per Sandringham House, ieri ha rinunciato anche alla tradizionale funzione religiosa di Capodanno, alimentando ulteriormente le preoccupazioni dei suoi sudditi sul suo stato di salute.

La sovrana non si vede in pubblico dal 9 dicembre. “E’ ancora convalescente a causa di un’influenza”, fa sapere un portavoce di Buckingham Palace. Il marito invece, il principe Filippo, si è ripreso dall’influenza e ha preso parte alla cerimonia insieme al figlio Carlo e i principi William e Harry.

La principessa Anna, figlia di Elisabetta, parlando con alcuni sudditi davanti alla chiesa dopo la messa, ha reso noto che la regina “si sente meglio”. Questi pochi dettagli sulla sua vita privata però non tranquillizzano fino in fondo chi vede con preoccupazione le sue assenze, infatti secondo alcuni, per Elisabetta II, capo della Chiesa Anglicana, saltare le due celebrazioni è sintomo come minimo di un malore estremamente pesante.

Giulia Piemontese

(Immagine da: pinkroma.it)