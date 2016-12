Processo Maugeri, condannato per corruzione Roberto Formigoni

MILANO, 22 DICEMBRE - Il senatore di Ncd, nonché ex Governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, è stato condannato oggi a Milano a 6 anni di carcere dalla decima sezione penale del Tribunale, nell’ambito del processo sul caso Maugeri e San Raffaele per il quale, con altre 9 persone, è imputato per associazione per delinquere e corruzione.

Il Tribunale penale di Milano ha deciso anche l'interdizione per 6 anni dai pubblici uffici.

L'ex numero uno del Pirellone, in solido con Pierangelo Daccò e l'ex assessore Antonio Simone, è stato inoltre condannato a versare una provvisionale complessiva alla Regione Lombardia di 3 milioni di euro.

Il tribunale di Milano ha altresì disposto la confisca di circa 6,6 milioni di euro, tra cui la quota del 50% di proprietà di una villa in Sardegna il cui acquisto era stato uno dei punti al centro dell'inchiesta.

L'ex governatore lombardo è stato invece prosciolto dal capo di imputazione di associazione per delinquere. Per lui i pm avevano chiesto 9 anni di reclusione.

Condannati anche i presunti collettori delle tangenti: il faccendiere Pierangelo Daccò a 9 anni e due mesi e l'ex assessore regionale Antonio Simone a 8 anni e 8 mesi. Sono stati inoltre condannati l'ex direttore amministrativo della Maugeri, Costantino Passerino, a 7 anni, e l'imprenditore Carlo Farina, a 3 anni e 4 mesi.

Assolti invece l'ex dg della Sanità lombarda in Regione Carlo Lucchina, l'ex segretario generale del Pirellone Nicola Maria Sanese, lo storico amico dell'ex governatore nei memores domini Alberto Perego, l'ex dirigente regionale Alessandra Massei e Carla Vites, l'ex moglie di Antonio Simone.

Antonella Sica