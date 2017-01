Cosenza, una rapina e due furti: arrestato ventenne

COSENZA, 2 GENNAIO - E' stato arrestato a Cosenza il ventenne che nel pomeriggio ha commesso due furti e una rapina. L'autore, D.S., è un giovane già noto alle forze dell'ordine.

Dopo una chiamata effettuata da una donna che aveva appena subito il furto della propria borsa prima di entrare in auto, gli agenti della volante del reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale, sono intervenuti presso via Rivocati per accettarsi della rapina appena consumata. Con i dettagli forniti dalla donna, gli agenti hanno identificato il possibile ladro. Dopo la descrizione il ragazzo è stato bloccato nei pressi di via Monte San Michele e via Piave.

E' stato accertato dagli agenti che il ventenne, prima di essere fermato aveva rubato due magliette all'interno dell'Oviesse che si trovava in zona.

Alessia Terzo

Immagine da alvolante.it