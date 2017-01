Quebec City, spari in una moschea. Sei i morti

QUEBEC CITY, 30 GENNAIO - All'interno di una moschea di Quebec City, in Canada, sono morte sei persone e ne sono rimaste ferite altre otto a causa di un attentato da parte di alcuni uomini che hanno aperto il fuoco sui fedeli. Due persone sono state arrestate.

“Un attacco terroristico contro i musulmani”, lo ha definito il premier Justin Trudeau.

L'attentato è avvenuto circa intorno alle venti canadesi. Uno dei testimoni che stava pregando all'interno della moschea ha affermato che gli uomini armati erano tre, e hanno iniziato a sparare contro circa quaranta fedeli.



All'interno della moschea, durante l'attacco, ci sarebbero state tra le sessanta e le cento persone. Ad affermarlo è stato Mohamed Yangui, presidente del centro culturale islamico, che ha aggiunto: “ Perché sta accadendo qui? È una barbarie”.

“Stasera i canadesi piangono le persone uccise in un vile attacco a una moschea di Quebec City. Il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari”, ha scritto il premier canadese su Twitter, condannando questa azione come “attentato terroristico contro musulmani che erano in un luogo di culto e rifugio”.

Chiara Fossati

immagine da www.repubblica.it