Raggi smentisce: "Non c'è alcuna trattativa con la Procura"

ROMA, 27 GENNAIO - Con un post sul blog di Grillo, la sindaca di Roma sarebbe indagata per falso e abuso d'ufficio, smentisce la trattativa con la Procura.

"Dopo le false ricostruzioni di telefonate tra me e Beppe Grillo (ovviamente smentite), viene persino inventata una fantomatica "trattativa" in corso con la Procura di Roma.", scrive la Raggi in riferimento alle ipotesi di trattativa con i giudici per un patteggiamento, aggiungendo inoltre : "Mi spiace per chi inventa, ma quanto ho da dire lo dirò, come è corretto che sia, ai magistrati; il resto sono "fantasie" anche molto pesanti che, a questo punto, saranno valutate dai magistrati".

Durante la celebrazione del Giorno della Memoria in Campidoglio la sindaca si è espressa anche riguardo il contrasto con la stampa. "Ricordatevi che dovete raccontare la verità della notizia. Fa parte dei vostri doveri, ve lo ricordate quello? Inventare non si fa", afferma la Raggi durante della celebrazione rivolgendosi ai giornalisti. "Qual è verità? Questo, - ha continuato- lo dovreste sapere, visto che sapete tutto".

Secondo quanto scritto da il "La Stampa", nelle chat acquisite dai pm, la sindaca avrebbe detto a Marra che le hanno "imposto quelle nomine”. Questa mattina, nel blog del leader del M5S, Luigi di Maio ha smentito riguardo l'articolo pubblicato dal Corriere attraverso un post su Facebook scrivendo: "L'unica volta che ho incontrato Marra l'ho fatto nel mio ufficio alla Camera in totale trasparenza (l'incontro è stato regolarmente registrato) e non avendo nulla da nascondere sono stato io stesso a darne notizia oltre un mese fa, raccontandone anche i contenuti". "L'articolo pubblicato dal 'Corriere'- aggiunge inoltre il deputato- contiene informazioni false e non fornisce nessuna prova documentale, ma solo chiacchiere da ubriachi". Chiunque dovesse dire il contrario verrà querelato. Ho già querelato altre testate per aver pubblicato informazioni false su questo tema, lo farò anche in questa occasione".

Alessia Terzo

Immagine da youtube.com