Rai, stop al nuovo piano news: si dimette Carlo Verdelli

ROMA, 4 GENNAIO - Il direttore dell’Informazione Rai, Carlo Verdelli, ha annunciato le proprie dimissioni dopo che il cda di Viale Mazzini ha di fatto bocciato il suo il Piano editoriale, senza metterlo ai voti. Il progetto è stato bocciato dalla maggioranza dei consiglieri, compreso il presidente Monica Maggioni, che già a settembre prese posizione contro i ritardi nella sua presentazione.

Al direttore per l'Offerta informativa erano stati contestati il trasferimento delle redazione del Tg2 a Milano e la formazione di macroregioni, ma alcune perplessità erano giunte anche sull'integrazione tra Rainews e Tgr. Il direttore generale Antonio Campo Dall'Orto ha raccolto le indicazioni dei consiglieri e ha annunciato l’intenzione di proporre uno schema di discussione che avrebbe dovuto portare all'approvazione delle linee guida tra fine gennaio e metà febbraio.

Il nuovo Piano avrà quattro coordinate principali: il digitale, che sarà l’asse centrale della futura informazione pubblica, i Tg di flusso, i Tg generalisti e le news per l’estero, punto debole della Rai (il Piano Verdelli prevedeva un Tg in lingua inglese).

"Rai - si legge nella nota diffusa da Viale Mazzini in serata - ha preso atto questa sera della volontà espressa dal Direttore editoriale per l'Offerta informativa Carlo Verdelli di rassegnare le sue dimissioni irrevocabili. Rai si rammarica della scelta e ringrazia sentitamente Verdelli per la preziosa attività svolta in questo anno di lavoro nel quale ha coordinato l'attività informativa del Servizio pubblico.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine tvzoom.it)