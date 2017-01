Rapinavano istituti di credito a Bologna: sei arresti

BOLOGNA, 20 GENNAIO - La Polizia ha arrestato all'alba di oggi sei persone originarie di Palermo perché presumibilmente responsabili di aver effettuato numerose rapine a istituti di credito presenti sul territorio bolognese.

Secondo quanto si apprende dai media locali, le rapine sono avvenute nel periodo compreso tra maggio e ottobre del 2016. Tre complici erano già finiti in manette a fine ottobre perché colti in flagranza di rapina tentata aggravata in una banca di Castel S. Pietro Terme.

Risulta possibile che i rapinatori, una volta fatta irruzione negli istituti di credito, immobilizzassero i dipendenti e i clienti al fine di consentire l'apertura delle casse temporizzate e dei bancomat. L'attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica e svolta dalla Squadra Mobile di Bologna.

Luigi Cacciatori

Immagine da wikimapia.org