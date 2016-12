Rapine: Colpo alla farmacia di San Luca, arrestato quindicenne

REGGIO CALABRIA, 28 DICEMBRE - Un ragazzo di 15 anni e' stato fermato dai Carabinieri della Stazione di San Luca (Rc) come responsabile della rapina a mano armata alla farmacia Giampaolo di San Luca, avvenuta nel tardo pomeriggio del 20 dicembre scorso.

Le indagini sono state avviate da parte dei Carabinieri della locale Stazione, i quali hanno effettuato numerose perquisizioni nelle abitazioni di pregiudicati del posto ed acquisito le videoriprese di diversi esercizi ubicati nel Paese. A seguito del primo sopralluogo eseguito nell'immediatezza dei fatti, dalla visione delle registrazioni del sistema di videosorveglianza, i Carabinieri si sono messi subito sulle tracce del giovane che, pistola in pugno e con il volto parzialmente travisato dal collo maglione, aveva asportato l'intero incasso della farmacia, circa 1.600 euro in contanti.Eseguite le perquisizioni ed analizzati tutti i filmati acquisiti, si e' giunti all'identificazione del minorenne, che e' stato rintracciato a casa dove sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti nel corso della rapina. I militari hanno pertanto sottoposto il minorenne a fermo di indiziato di delitto, conducendolo a casa in regime di arresti domiciliari, come disposto dal Magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. Sono in corso accertamenti per verificare la presenza di eventuali complici.