Reggio Calabria: maxi operazione di controlli nel settore della ristorazione

REGGIO CALABRIA – 28 DICEMBRE. Una maxi operazione di controlli, eseguita dai militari della Guardia Costiera di Reggio Calabria, dal personale della Guardia di finanza R.O.A.N e della Direzione territoriale del Lavoro, ha coinvolto numerose attività commerciali – anche rinomate – nell’ambito della ristorazione e dei beni alimentari nei comuni di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Scilla.



L’operazione fa parte del cosiddetto “Focus N’drangheta”, il Piano d’azione nazionale e transnazionale, voluto dal Ministro dell’Interno per “promuovere un’azione di contrasto, a tutto campo, corale e organica” nei confronti delle organizzazioni ‘ndranghetiste calabresi, diventato pienamente operativo sia a livello sia regionale che provinciale.

In questa particolare sezione di attività il fine principale dei controlli era quello di sensibilizzare gli operatori commerciali al rispetto delle normative in riferimento ai prodotti ittici destinati al consumo umano, delle prescrizioni previste sulla tracciabilità dei prodotti stessi e delle norme giuslavoristiche per quel che concerne i rapporti di lavoro dei dipendenti.



Eseguiti con l’ausilio, talvolta, dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, gli accertamenti hanno prodotto risultati importanti e anche sorprendenti, riassumibili nel seguente schema:



Ristorazione

- 14 ristoranti controllati;

- 4 titolari deferiti alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria;

- 197,600 kg di prodotti ittici posti sotto sequestro penale;

- 92,200 kg di prodotti ittici posti sotto sequestro amministrativo.



Pescherie e supermercati

- 2 pescherie controllate;

- 3mila euro di sanzioni amministrative elevate;

- 27,500 kg di prodotti ittici posti sotto sequestro amministrativo.



Furgoni frigo

- 8 furgoni controllati;

- 9.5 mila euro di sanzioni amministrative elevate per mancanza documenti di tracciabilità o per detenzione di prodotti ittici sottomisura;

- 186,00 kg di prodotti ittici posti sotto sequestro amministrativo.

Tutti gli atti di polizia giudiziaria sono stati trasmessi - per le successive attività di convalida - alla Procura di Reggio Calabria, la quale ha provveduto ad emettere provvedimenti di convalida dei suddetti sequestri operati.

Carlo Giontella

Immagine da Ilcrotonese.it