Reggio Calabria, molestava ed ingiuriava l\'ex: arrestato trentatreenne

REGGIO CALABRIA, 3 GENNAIO- D.N., trentatreenne di Bovalino (RC), è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata, sua compaesana.



L’incubo della donna andava avanti da anni: nel 2012 aveva deciso di chiudere la relazione con N. e questi, mosso dalla gelosia, aveva iniziato a minacciarla, ingiuriarla e controllarla in tutti i modi.



L’uomo era già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex, ma la misura cautelare non lo avrebbe fermato dal vessare la ex con telefonate, sms, messaggi su Whatsapp, minacciandola di morte nel caso lei si fosse voluta allontanare da lui.



Dopo una vera e propria azione di stalking (pedinamenti, appostamenti, violazione del domicilio della ex) la donna ha deciso di rivolgersi ai carabinieri di Bovalino, che hanno riconosciuto le molestie subite.

(foto da Ntacalabria.it)

Eleonora Ranelli