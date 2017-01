Reggio Calabria, punta una pistola su un minorenne: arrestato

REGGIO CALABRIA -E' stato arrestato a Feroleto della Chiesa, l'uomo di quarant'anni che avrebbe puntato una pistola su un minorenne.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il ragazzo, nel novembre del 2015 mentre si trovava all'interno di un bar con alcuni amici, abbia urtato inavvertitamente l'uomo. Il colpo, interpretato come offesa, avrebbe condotto il quarantenne a volgere delle minacce al giovane e a obbligarlo a salire in un'auto in un parcheggio antistante, vettura all'interno della quale avrebbe puntato una pistola sul ragazzo per avere delle scuse.

L'uomo accusato di sequestro di persona e minacce è stato allontanato dal comune, provvedimento da parte del gip del Tribunale di Palmi. Il caso, ormai di dominio pubblico, non è stato denunciato dal minorenne che è stato ugualmente convocato, insieme ai propri genitori ed amici, nella caserma di Feroleto per la verifica dei fatti accaduti. Sono ancora in corso le indagini nell'abitazione del quarantenne, dove i carabinieri avrebbero ritrovato e sequestrato un'arma da fuoco.

Alessia Terzo

Immagine da siciliafan.it