Reggio Emilia, sequestra e violenta la ex: fermato trentottenne

REGGIO EMILIA, 1 FEBBRAIO - E' stato arrestato l'uomo di 38 anni che avrebbe sequestrato e violentato l'ex fidanzata trentenne durante la notte di Natale in un Comune della Bassa reggiana.

Secondo le prime ricostruzioni già nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 2016, la donna era stata minacciata di morte dopo esser stata rinchiusa all'interno di una camera della casa in cui viveva con il proprio ex. Durante la notte l'uomo avrebbe picchiato la donna strappandole ciocche di capelli e gli indumenti indossati per infine violentarla, costringendo la trentenne a ricorrere alle cure dell'ospedale da cui è stata dimessa con una prognosi di trenta giorni. La violenza subita dalla donna nella notte del 25 dicembre scorso, che ha riportato una prognosi di 15 giorni, risulterebbe quindi l'ennesimo gesto di brutalità che l'uomo avrebbe manifestato ai danni della propria ex.

Dopo le indagini, coordinate dal pubblico ministero Maria Rita Pantani, il Gip, Giovanni Ghini, del tribunale di Reggio Emilia ha disposto una richiesta di un provvedimento restrittivo i danni dell'uomo reggiano.

Durante l'inchiesta sono emerse anche ulteriori violenze psicologiche che l'uomo avrebbe infierito all'ex fidanzata attraverso minacce e molestie inviate su Whatsapp.

Alessia Terzo

Immagine da studentville.it