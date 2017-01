Regione: Tallini, gioia per Ferro ma assenza Mangialavori pesera\'

CATANZARO 26 GENNAIO - "Il Consiglio regionale della Calabria, non me ne vogliano i valorosi consiglieri di tutto gli schieramenti, perde il suo migliore esponente, un giovane politico di straordinarie qualita' culturali, professionali e umane. Il rammarico per l'esclusione di Mangialavori, un collega che ho avuto modo di apprezzare personalmente per la sua onesta' intellettuale e per la sua intelligenza politica, ovviamente non scalfisce la mia gioia per l'ingresso in Consiglio di Wanda Ferro, accanto alla quale mi sono speso senza risparmio di energie nella difficile battaglia per la presidenza della Regione".

Lo afferma Domenico Tallini (Fi) in riferimento alla decisione del Tar della Calabria. "Ma, lo ripeto, l'assenza di Giuseppe Mangialavori - continua - in Consiglio si sentira' notevolmente. Io sono certo che Giuseppe, che ha reagito con molta eleganza e stile al verdetto del Tar, proseguira' il suo impegno in Forza Italia che ha vitale bisogno di dirigenti di alto spessore e animati da sincera passione politica. Il partito non puo' rinunciare al suo entusiasmo, alla sua competenza, alla sua voglia di mettersi in gioco, al suo forte radicamento tra la gente. Io voglio ringraziare pubblicamente il consigliere Mangialavori - conclude - per il lavoro svolto in questi primi due anni della legislatura con l'obiettivo di costruire una Calabria migliore"