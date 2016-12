Rho, due arresti per furto nella notte

RHO, 31 DICEMBRE - Due uomini pregiudicati, rispettivamente di 25 e 31 anni, sono stati sorpresi ed arrestati mentre tentavano un furto a Rho (Milano). I due sono stati ritrovati sanguinanti, nel tentativo parzialmente riuscito di sfondare i vetri a mani nude.

La tentata rapina ha riguardato il negozio ‘Officine del gusto’ in via La Mormora. Dopo la fuga sono invece stati fermati dalle Forze dell’ordine ed arrestati in possesso di un misero bottino prelevato dal registratore di cassa. I ladri sono stati trasferiti nel carcere di San Vittore.

foto da: ilgiorno.it

Cosimo Cataleta