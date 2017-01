Rigopiano, estratti altri tre corpi. Il bilancio delle vittime sale a 21

FARINDOLA, 25 GENNAIO - Nelle ultime ore, dalle macerie dell'hotel Rogopiano, sono state estratte altre tre vittime: un uomo e due donne. Il bilancio delle vittime è quindi salito a ventuno.

“Dietro quel muro c'è un ammasso di neve ghiacciata e compatta, tronchi d'albero, fango, detriti della frana e pezzi di cemento. Tutto frullato insieme. Mai vista una cosa simile. L'unica cosa che ci possiamo augurare, a questo punto, è che siano tutti lì e che li troviamo prima possibile”. Insomma, anche la speranza che dietro al muro ci fosse una bolla d'aria che avrebbe permesso ai superstiti di rimanere in vita, è svanita.

“Di valanghe, anche distruttive, ne ho viste. Mi ricordo quella di Morgeaux, sono bastati 20 centimetri di neve per piegare i tetti delle case e 'sparare' le carriole dentro i muri, trasformandole in quadri. Ma una violenza cosi' non l'ho mai vista”, ha affermato Adriano Favre, il direttore del Soccorso Alpino della Valle d'Aosta.

La speranza, quindi, sembra davvero non esserci più. Ma nessuno dei soccorritori, e soprattutto, dei familiari che aspettano di conoscere il destino dei propri parenti, lascerà il posto fino a che il lavoro non sarà terminato.

“Si va avanti, dobbiamo terminare il lavoro”, ha infatti asserito Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile.

Chiara Fossati

immagine da www.terninrete.it