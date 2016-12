Rio De Janeiro, ritrovato corpo carbonizzato. Probabile vittima l\'ambasciatore greco

RIO DE JANEIRO, 30 DICEMBRE - Secondo la tv brasiliana Globo, non vi sarebbero più dubbi circa l’identità del corpo ritrovato carbonizzato in un’auto a Rio De Janeiro. La vittima sarebbe infatti il 59enne ambasciatore greco Kyriakos Amiridis, disperso da circa tre giorni. L’uomo era stato visto per l’ultima volta nella casa di alcuni amici di famiglia a Nova Iguacu, comune nella zona nord di Rio.

Secondo Globo, la targa dell’auto corrisponde a quella di Amiridis. La scomparsa era stata invece confermata dal ministro degli Esteri ellenico all’interno di una nota: «Il ministero e l’ambasciata greca a Brasilia stanno monitorando il caso da vicino, ed in stretta collaborazione con le autorità brasiliane, prenderanno tutte le misure necessarie».

Amiridis, ambasciatore in Brasile dal 2016, avrebbe dovuto far rientro da Rio a Brasilia il 9 gennaio. Sposato e padre di una figlia, era stato ambasciatore in Libia e console in Brasile, sempre a Rio, dal 2001 al 2004. Del caso si occupa la Divisione Omicidi, dopo la denuncia della moglie. Le prime ipotesi sono legate ad un delitto passionale, in attesa delle ulteriori ricerche ed indagini al vaglio degli inquirenti locali.

foto da: secoloditalia.it

Cosimo Cataleta