Riscossione tributi comunali: Incontro tra comune e amministratori condomini

CATANZARO 01 FEBBRAIO - Si è svolto a Catanzaro, presso la sede comunale di Palazzo Doria, un incontro promosso dall’avv. Michele Orefice, presidente dell’ U.P.A.C. (Unione Professionisti Amministratori Condomini) con l'amministrazione comunale di Catanzaro per discutere in merito alle procedure di riscossione coattiva dei tributi comunali, in questo caso canoni idrici.

All’incontro, che testimonia una proficua collaborazione tra gli amministratori di condominio e l'amministrazione comunale, erano presenti avvocati e amministratori di condominio, l’assessore al bilancio e patrimonio dr. Filippo Mancuso, il dr. Morelli della SO.G.E.T. S.p.a. , l’assessore affari generali, contratti, avvocatura, avv. Alessio Sculco, nonché il funzionario dell'ufficio tributi.Si è preso atto che la SO.G.E.T. S.p.a., società concessionaria abilitata alla riscossione dei canoni acqua per conto del Comune, sta richiedendo tra gli altri, a tutti gli amministratori di condominio di Catanzaro il pagamento di fatture per consumi d’acqua di anni addietro, con ingiunzioni fiscali.Si è discusso, a seguito anche del precedente incontro con l’assessore Filippo Mancuso, dell’utilità reciproca per gli amministratori di condominio e quindi dei condòmini solventi nonché per il Comune di richiedere il pagamento dei canoni scaduti e non pagati direttamente ai singoli utenti morosi e non all'intero condominio.Le parti, anche se su posizioni diverse, si sono date appuntamento per giorno 6/2/2017 per affrontare e risolvere la questione, per avere la possibilità di approfondire alcuni aspetti particolari della procedura.Si è discusso, inoltre, della improcrastinabile necessità di avere, all'interno dei condomini, singole utenze idriche, per evitare contenziosi lunghi e costosi e consentire così, una più equa ripartizione dei consumi all'interno dei condomini, nonché assicurare una maggiore riscossione da parte dell'amministrazione comunale.Anche su questo, essendo necessari approfondimenti, le parti si sono riaggiornate a breve.Gli amministratori di condominio nella persona del suo presidente avv. Michele Orefice hanno espresso soddisfazione per la disponibilità dell'amministrazione comunale che, secondo loro, non tarderà a dare i risultati sperati.