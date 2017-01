Ritmi e sensualità argentini con Tango Historias de Amor all\'auditorium Casalinuovo di Catanzaro

Ritmi e sensualità argentini con Tango Historias de Amor il 21 gennaio all’auditorium Casalinuovo di Catanzaro

CATANZARO, 19 GENNAIO - Tutto pronto all’auditorium Casalinuovo per Tango Historias de Amor, lo spettacolo dell’omonima compagnia, organizzato dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che andrà in scena sabato 21 gennaio, alle ore 21.00.

Nelle atmosfere porteñe del tango argentino di Buenos Aires, ballerini e musicisti condurranno gli spettatori in un viaggio nella storia e nell’universo del tango, evocando lo spirito delle milongas della Capitale argentina, dove musica e danza si fondono in una magica atmosfera: il segreto risiede nei colori, nel suono, nel respiro del tango argentino; un dialogo musicale e corporeo che si esprime nell’abbraccio e che dai barrios argentini è dilagato in territori inaspettati e fino a noi. In un cammino cadenzato attraverso melodie e movimento, ad andare in scena saranno melodrammi di tre minuti o leggiadri valsecitos criollos, mossi sul pulsare ossessivo di antiche e nuove tradizioni: dai tangos abbozzati sotto i cieli stellati della Boca, al tango di Piazzolla, risalendo ancora fino alle brillanti composizioni dei loro eredi diretti di epoca moderna. Tango Historias de Amor è uno spettacolo che coinvolge ed emoziona il pubblico e apre le porte del mistero dell’abbraccio di questa danza senza tempo.La compagnia è formata da giovani e affermati artisti argentini con esperienze professionali internazionali che sotto la direzione di Mariella Malpeli hanno dato vita al progetto di portare in scena il tango argentino partendo dalla sua essenza: abbraccio e improvvisazione. Energia che esplode sul palcoscenico grazie all’affiatamento tra musicisti e ballerini che ha la sua massima espressione e magia proprio nell’improvvisazione. Protagonisti della serata saranno i ballerini Fernando Santillan, Andrea, Sabrina Concari, Gabriel Gomez, Griselda Bressan, Anibal Castro, Ornella Parrino, Ivo Ambrosi, Michele Lobefaro, Emanuela Benagiano; ad affiancarli ci saranno i musicisti del Cuarteto Suerte Loca Gabriella Artale al pianoforte, Javier Salnisky al bandoneon, Marco Colasanti al violino, Daniele De Angelis al contrabbasso.I biglietti per assistere allo spettacolo di Catanzaro, possono essere acquistati nelle prevendite abituali, nell’ambito del circuito Ticket Service Calabria, ai seguenti prezzi: poltronissima 28 euro; poltrona 23 euro.



