Ritmi e sensualita\' argentini con Tango Historias de Amor il 21 gennaio all\'auditorium Casalinuovo

Ritmi e sensualità argentini con Tango Historias de Amor il 21 gennaio all’auditorium Casalinuovo di Catanzaro

CATANZARO, 03 GENNAIO - Salirà sul palcoscenico dell’auditorium Casalinuovo il prossimo 21 gennaio, Tango Historias de Amor, lo spettacolo dell’omonima compagnia che porterà a Catanzaro i ritmi e la sensualità dell’Argentina, organi organizzato dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

Ad andare in scena sarà un vero e proprio viaggio nella storia e nell’universo del tango, evocando lo spirito delle milongas di Buenos Aires dove musica e danza si fondono in una magica atmosfera, grazie ai colori, al suono, al respiro del tango argentino; un dialogo musicale e corporeo che si esprime nell’abbraccio e che dai barrios argentini è dilagato in territori inaspettati e fino a noi. Protagonisti della serata saranno i giovani ballerini Fernando Santillan, Andrea, Sabrina Concari, Gabriel Gomez, Griselda Bressan, Anibal Castro, Ornella Parrino, Ivo Ambrosi, Michele Lobefaro, Emanuela Benagiano; ad affiancarli ci saranno i musicisti del Cuarteto Suerte Loca Gabriella Artale al pianoforte, Javier Salnisky al bandoneon, Marco Colasanti al violino, Daniele De Angelis al contrabbasso.I biglietti per assistere allo spettacolo di Catanzaro, possono essere acquistati nelle prevendite abituali, nell’ambito del circuito Ticket Service Calabria, ai seguenti prezzi: poltronissima 28 euro; poltrona 23 euro.



Per informazioni

Esse Emme Musica di Maurizio Senese

Via San Giorgio 5, 88100 Catanzaro

Tel. 0961.872883

Fax 0961.745672

www.essemmemusica.it

www.ticketservicecalabria.it