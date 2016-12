Roma, accoltellata una donna per rubarle il cellulare. Due arrestati

ROMA, 26 DICEMBRE - La sera del 24 dicembre, in via XX Settembre, nel centro di Roma, una donna, di cittadinanza russa, è stata accoltellata all'addome da due uomini, per rubarle il cellulare. Poco dopo, i due aggressori sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio, e la donna è stata portata in ospedale con codice giallo.

Dopo l'aggressione gli agenti di polizia hanno cercato i due uomini, che sono stati trovati e bloccati in via Amendola da una pattuglia del reparto volanti. I malviventi hanno cercato di liberarsi dell'arma con cui hanno ferito la donna, e del telefono rubato, ma non sarebbe stato abbastanza.

I due, di ventisette e diciannove anni, hanno diversi precedenti e, dopo essere stati riconosciuti dalla vittima dell'aggressione, sono stati arrestati per tentato omicidio.

La donna è stata quindi condotta in ospedale ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per una lesione al fegato. Sarebbe in prognosi riservata.

Chiara Fossati

immagine da www.vignaclarablog.it