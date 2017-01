Roma: bambino lasciato in auto al freddo, arrestato il padre

OSTIA – 8 GENNAIO. Questa notte, intorno alle 4.00, un uomo di 33 anni è stato bloccato dai carabinieri mentre giocava in una sala slot ad Ostia (Roma).



L’uomo, residente a Roma e proveniente da Vibo Valentia ha lasciato il figlio di tre anni chiuso in macchina per entrare nel locale a giocare alle slot machine, indifferente al clima rigido di questo periodo.



È stato il bambino stesso a segnalare la situazione ad una pattuglia di carabinieri che transitava davanti al locale, attirando su di sé l’attenzione degli agenti, i quali hanno spiegato al piccolo come si dovesse aprire lo sportello della macchina e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.



Per fortuna il bambino non ha subito delle conseguenze da un punto di vista fisico ed è stato affidato alla custodia della madre. Il padre, che ha precedenti, è stato arrestato.

Carlo Giontella





Immagine da vomeromagazine.net