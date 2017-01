Roma, clochard accoltellato al torace in largo Brancaccio: caccia all\'aggressore

ROMA, 26 GENNAIO – Un’aggressione ai danni di un clochard italiano di 53 anni si è consumata la scorsa notte in largo Brancaccio a Roma. L’uomo senza fissa dimora è stato ferito con diverse coltellate al torace. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Subito soccorso da una ambulanza del 118, il 53enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni Addolorata, ma non è in pericolo di vita: la prognosi è di 20 giorni.

Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le indagini per risalire ai responsabili. I carabinieri hanno inoltre ascoltato la vittima per raccogliere elementi utili, tuttavia l’uomo non ha saputo fornire indicazioni ai militari dell'Arma né sull'identità degli aggressori né sulle possibili motivazioni che hanno scatenato l’aggressione.

[foto: romatoday.it]

Antonella Sica