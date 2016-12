Roma, crolla una palazzina ad Acilia: si cercano dispersi, ipotesi fuga di gas

ROMA, 28 DICEMBRE – Una violenta esplosione ha causato il crollo di una palazzina di due piani in via Giacomo della Marca, ad Acilia, sul litorale romano. L’allarme è scattato intorno alle 14 di oggi. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, alcuni mezzi speciali per la rimozione delle macerie, mezzi del 118 e un’ eliambulanza. Impiegato anche un cane molecolare addestrato alla ricerca di persone disperse sotto le macerie.

Al momento sono stati tratti in salvo un 40enne, trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia in codice giallo con ferite lacerocontuse, e una donna di 68 anni con traumi da schiacciamento, trasferita con l’eliambulanza al Policlinico Gemelli. Sotto le macerie ci sarebbero almeno altre due persone.

L’edificio è situato in una zona dove si erano già registrati cedimenti del terreno non lontano dalla scuola Giovanni Paolo II, evacuata in via precauzionale, e da via Camillo da Albino, chiusa anche questa per crepe nell’asfalto.



Si ipotizza che a causare l’esplosione e il conseguente crollo della palazzina sia stata una fuga di gas. Testimoni avrebbero riferito di aver udito «due forti esplosioni, una di seguito all’altra». Sempre secondo quanto si apprende da alcune testimonianze raccolte sul posto la struttura sarebbe in parte occupata, forse da cittadini extracomunitari.

Intanto la procura di Roma ha già aperto un’inchiesta per disastro colposo. Sul luogo del crollo è giunto anche il pm Mario Palazzi per un sopralluogo.

Antonella Sica