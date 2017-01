Roma, Grillo: \'\'Giustissimo chiesa paghi Imu\'\'

ROMA, 20 GENNAIO -"E' giustissimo che la chiesa paghi l'Imu". Sono state le parole del leader M5s Beppe Grillo lasciando l'hotel Forum a Roma in risposta ai cronisti, che gli chiedevano se approvasse la richiesta del sindaco di Roma Virginia Raggi di tassare gli immobili della chiesa che svolgono attività commerciali.

La Santa Sede e l’Imu Come comunica l'assessore al Bilancio Andrea Mazzillo, "È stata avviata una interlocuzione con la Chiesa per pagamento dell'Imu sugli immobili commerciali ", precisando però che la trattativa è solo all'inizio perché "la Santa Sede è uno stato estero" e dunque sarebbe stato prematuro inserire il presunto introito nel documento di programmazione finanziaria appena varato in giunta. Ma "c'è l'impegno formale da parte delle autorità ecclesiastiche di definire questa situazione", assicura il giovane responsabile dei conti.

Sempre lasciando l’hotel Forum il leader pentastellato ha anche commentato la due giorni di studio e confronto sul rapporto curato dal sociologo Domenico De Masi sulle prospettive future del lavoro: "De Masi è una persona straordinaria e il convegno che abbiamo fatto sul lavoro nel futuro mi è piaciuto tantissimo. Finalmente una discussione su cose reali, una discussione che ci ha elevati senza parlare del solito populismo, di destra e di sinistra: finalmente si parla di lavoro di giovani e di invecchiamento della popolazione"- promettendo - "Ne faremo altre di queste giornate di studio, anche sulla cultura".

Maria Azzarello