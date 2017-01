Roma, appartamento in fiamme ai Parioli: nessun ferito, traffico bloccato

ROMA, 23 GENNAIO - Stamani un incendio è divampato all’interno di un appartamento al secondo piano di un palazzo di via Eustachio Manfredi, zona Parioli.

E’ accaduto intorno alle 11 di lunedì 23 gennaio: il rogo avrebbe coinvolto almeno due stanze dell'abitazione, sviluppandosi dalle finestre del salone. I danni sarebbero ingenti, ma al momento non ci sarebbe alcun ferito. I disagi riguardano anche la viabilità e la circolazione nelle strade limitrofe, poiché la via è stata chiusa al traffico per agevolare le operazioni dei mezzi di emergenza.

Sul posto sono giunte infatti quattro squadre dei vigili del fuoco che, servendosi di un'autoscala, hanno portato a termine le operazioni di spegnimento. Ancora ignote le cause dell’incendio, anche se si pensa che a ingenerarlo sia stato un corto circuito elettrico.





Luna Isabella

(foto da leggioggi.it)