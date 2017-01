Roma, maxirissa al campo rom di Via di Salone durante il censimento del Comune

ROMA, 23 GENNAIO – Nel corso delle operazioni di censimento del Comune, una maxi rissa è scoppiata al campo nomadi di via di Salone, alla periferia di Roma. Nonostante la presenza degli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto per censire gli abitanti su richiesta dell’amministrazione, un gruppo di nomadi ha continuato ad azzuffarsi a colpi di spranghe e bastoni per - secondo quanto si è appreso - regolare le «proprie faide interne». Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Tivoli, mentre si cercano gli altri responsabili che sono riusciti a darsi alla fuga. Gli agenti stanno verificando anche la presenza di armi nel campo. Alcuni nomadi rimasti feriti nella rissa sono stati portati al presidio sanitario di Palestrina.

La polizia municipale ha spiegato che sono «ancora sconosciute le cause della rissa, che ha visto coinvolte due famiglie, i Seferovic e gli Halilovic, molto influenti nel campo».

Intanto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Twitter ha commentato quanto accaduto, definendo «inaccettabile» la maxirissa. «A Roma torna legalità, se ne facciano una ragione. Cambiamento va avanti», si legge nel post della Raggi.

[foto: ilmessaggero.it]

Antonella Sica