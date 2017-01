Roma, morto per meningite un cinquantenne di Alatri

ROMA, 2 GENNAIO - E' deceduto il cinquantenne ricoverato in gravissime condizioni all'Umberto I di Roma. L'uomo, che già da giorni aveva la febbre molto alta, è stato trasferito d'urgenza dall'ospedale di Alatri all'ospedale romano il 31 dicembre scorso, dove è stato subito intubato poiché affetto da meningite da pneumococco.



I familiari e gli amici che sono stati a stretto contatto con lui sono stati sin da subito posti a profilassi, nonostante l'uomo sia stato dichiarato contagiato da una forma non contagiosa.



Altro caso nello stesso ospedale riguarda una ragazza di origini palestinesi. Secondo quanto spiegato dal direttore Vincenzo Vullo del dipartimento di Medicina interna e malattie infettive, non è ancora chiaro il tipo di meningicocco in quanto è ancora " in corso di tipizzazione". "Alla ragazza - aggiunge il direttore Vullo- sono stati somministrati farmaci, e le sue condizioni sono già migliorate".



La quattordicenne è stata ricoverata il 31 dicembre all'Umberto I, dopo aver mostrato i primi sintomi. Sono ancora da accertare le cause del contagio.

Alessia Terzo

Immagine da radiobussola.it