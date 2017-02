Roma: rapina con sparatoria a San Cesareo. Feriti 2 criminali

SAN CESAREO, 01 FEBBRAIO – Alle 19 di ieri sera quattro persone si sono introdotte all’interno del magazzino di un’azienda che gestisce il noleggio, l’installazione e gli incassi di slot machine a San Cesareo, piccolo comune romano.



I quattro criminali hanno assaltato la struttura con i volti coperti e hanno costretto i lavoratori in servizio a consegnarli il denaro, in particolare un grosso carico di monete.



Da quello che è emerso dalle ricostruzioni, alcuni dipendenti si sono nascosti riuscendo a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono sopraggiunte due pattuglie dei carabinieri e sembra che i malviventi gli abbiano sparato colpi d’arma da fuoco, ai quali i militari hanno immediatamente risposto.



Tre dei rapinatori hanno tentato la fuga con un Range Rover, ma sono stati bloccati presto dalla compagnia della Palestrina. Due di loro sono rimasti feriti e trasportati in ospedale per ferite d’arma da fuoco. Il quarto uomo è riuscito a fuggire a piedi nelle campagne della zona industriale.

Carlo Giontella





Immagine da ilsecoloxix.it