Roma, quattro reti alla Sampdoria e quarti di finale conquistati

ROMA, 20 GENNAIO - Inizia bene il cammino della Roma in Coppa Italia. Nell'esordio all'Olimpico i giallorossi travolgono 4-0 la Sampdoria di Giampaolo, conquistando così l'accesso ai quarti di finale, dove incontreranno il Cesena, vincitore della sfida del pomeriggio contro il Sassuolo.

Al fischio d'inizio Spalletti schiera un undici non particolarmente rimaneggiato, con l'unica grande novità rappresentata dall'esordio stagionale del terzino Mario Rui, appena rientrato da un lungo infortunio al crociato. Ampio turnover invece per la compagine blucerchiata. L'avvio, fulminante, è doriano: rinvio di Puggioni, torre di Budimir e Muriel si incunea in area di rigore calciando sul palo.

Il match resta in equilibrio, con la Roma che al 25' pareggia il conto dei legni grazie ad una conclusione di Paredes che, a portiere battuto, rimbalza sulla traversa e poi a pochi centimetri dalla linea di porta. La squadra di Spalletti inizia a prendere le misure, e le due belle parate di Puggioni su El Shaarawy e su Paredes alla mezz'ora del primo tempo sono solo il preludio al vantaggio. Minuto 39: Nainggolan raccoglie un pallone svirgolato da Silvestre e di destro calcia al volo. Conclusione nel sette e uno a zero Roma. Da questo momento è un assolo giallorosso. El Shaarawy prima calcia alto sull'assist di Nainggolan, poi costringe agli straordinari il portiere doriano dopo un'ottima apertura di Dzeko.

Nella ripresa è proprio il bosniaco a siglare il raddoppio, con un sinistro ad incrociare che batte Puggioni dopo un bel filtrante del faraone. La mole di gioco prodotta dalla Roma è impressionante, ma gran parte dei tentativi giallorossi si infrangono su un Puggioni in stato di grazia. E' ancora il portiere doriano al 13' a deviare miracolosamente in angolo un sinistro chirurgico di Dzeko che sembrava destinato ad insaccarsi alle sue spalle.

Due minuti dopo è Budimir ad avere l'occasione per il 2-1: errore di Fazio e sinistro largo di poco. Si spengono qui le speranze della Sampdoria. Minuto 60: lancio di Dzeko per El Shaarawy, il faraone controlla e con un preciso pallonetto fa 3-0. I giallorossi non accennano a fermarsi, e prima Totti (entrato dopo il goal del 3-0), poi Perotti vanno vicini al poker. Al 45' è proprio su un cross dell'argentino che Nainggolan trova la rete del 4-0 e la prima doppietta con la maglia della Roma.

I giallorossi conquistano così l'undicesima vittoria consecutiva tra le mura amiche e torneranno in campo per la Coppa Italia il 1 Febbraio per la sfida al Cesena, soprendentemente vittorioso al Mapei Stadium.



Paolo Fernandes





Foto: Gazzetta dello Sport