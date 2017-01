Roma, scappa dopo aver provato un orologio da 60 mila euro: arrestato

ROMA, 27 GENNAIO - E' stato arrestato F.L., uomo che nell'aprile scorso aveva rubato un orologio dal valore di sessanta mila euro in una nota gioielleria in via Condotti a Roma. Il cinquantatreenne, di origini napoletane, è stato fermato dagli agenti della polizia del commissariato di Trevi.

Sembra che l'uomo sia entrato all'interno del negozio romano chiedendo di poter vedere dei gioielli preziosi, riponendo maggiormente la sua attenzione su un orologio del costo di sessanta mila euro. Dopo averlo provato e riconsegnato, il cinquantatreenne avrebbe riprovato il gioiello con il quale alla fine sarebbe fuggito. Nonostante l'inseguimento da parte della commessa, l'uomo è riuscito scappare dal negozio portando con sé l'orologio.



Il sospettato è stato subito identificato dalle forze dell'ordine attraverso le immagini del sistema di sorveglianza interno alla gioielleria. Durante le indagini F.L. non era reperibile nella propria abitazione di Napoli, ma è stato ugualmente individuato in via Borgognona, dove l'uomo ha presentato agli agenti documenti falsi.



Per ulteriori accertamenti, il cinquantatreenne è stato condotto presso il commissariato dove è scattato l'arrestato per il furto commesso ad aprile ed è stato denunciato per sostituzione di persona e possesso di documenti falsi.

Alessia Terzo

Immagine da vogue.it