Roma, truccavano la manutenzione dei bus Cotral: 50 indagati

ROMA, 16 GENNAIO - Il Comando Provinciale di Roma della Guardia di Finanza ha arrestato il proprietario di una società che aveva ottenuto l’appalto per la manutenzione e la riparazione dei bus regionali Cotral.



Sembrerebbe infatti che i controlli venissero truccati, facendo risultare di aver riparato pullman che invece continuavano a circolare senza i prescritti standard di sicurezza o subivano continui guasti. Inoltre pezzi usati e ripuliti venivano spacciati per nuovi e addebitati alla Cotral. L’impresa non revisionava nemmeno i cronotachigrafi digitali, certificando però la taratura.

L'indagine, durata due anni è partita dopo una denuncia presentata dai vertici della stessa Azienda regionale, allarmati dalla mole di guasti degli autobus, e ha fatto emergere una "reiterata e spudorata" condotta delle società appaltatrici che, con la complicità di alcuni dipendenti del Cotral, hanno certificato la manutenzione, incassando somme per prestazioni mai eseguite. Gli indagati sono circa 50, mentre in manette è finito, per ora, solo V.M., 55enne romano, responsabile di una delle officine coinvolte, "dobbiamo rubà nei modi giusti" diceva al telefono l'imprenditore, proponendo sistemi ancor più raffinati per non farsi scoprire e per continuare a truffare l'azienda.

Le Fiamme Gialle stanno sequestrando all’azienda disponibilità economiche per 91 mila euro, l’importo pagato da Cotral per le riparazioni mai avvenute.



Giulia Piemontese

(immagine da: iltabloid.it)