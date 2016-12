Romania: al socialista Grindeanu l\'incarico di Primo ministro

BUCAREST, 30 DICEMBRE - A Sorin Grindeanu, esponente di spicco dei socialdemocratici e presidente del consiglio della provincia di Timi, nella mattinata di venerdì 30 dicembre, è stato conferito l’incarico di formare un governo da parte del capo dello Stato romeno.

La scelta di Iohannis pone fine all'incertezza che regnava dopo la vittoria della sinistra alle elezioni legislative di dicembre. Ex ministro delle Comunicazioni, quaranta tre anni, Grindeanu si presenterà la prossima settimana in Parlamento per ricevere la fiducia e per presentare il programma e i ministri del governo.

Fiducia che non dovrebbe essere a rischio, data la vittoria del Partito socialdemocratico all’ultima tornata elettorale. Ad oggi, insieme all’alleato partito liberaldemocratico (Alde), il Psd dispone di duecentocinquanta seggi sui quattrocento sessantacinque disponibili.

Luna Isabella

