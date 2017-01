Romano Prodi: il centrosinistra unito non è un\'esperienza irripetibile

BOLOGNA, 22 GENNAIO - A Bologna Romano Prodi, rispondendo a una domanda sulla necessità di "un nuovo Prodi" in merito al dibattito interno al Pd e alla sua evoluzione, ha affermato che quella del centrosinistra unito può non essere un'esperienza irripetibile.

“Non penso sia irripetibile, soprattutto dopo quello che sta succedendo. Io vedo che la gente ha bisogno di sentirsi unita in questo mondo che si disgrega, con Trump, con la Brexit, con le crepe che arrivano dappertutto. Io vedo che c'è un naturale desiderio di riunirsi, ma è uno sforzo che non mi sembra impossibile" ha continuato l’ex premier.Il discorso di insediamento del 45° Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha impensierito Prodi, "è proprio la rivoluzione del mondo. Quando uno parte dicendo, 'America first', l'America prima contro gli altri, perché tale è il discorso di Trump, questo ci rende preoccupati. Io lo interpreto subito come una necessità dell'Europa di mettersi assieme perché di fronte a un'America che vuole rompere i rapporti, a un'America che mette muri è chiaro che noi o siamo uniti o finiamo male".

Per Romano Prodi è fondamentale ed è anche il primo passo "riunirsi su delle idee, su un rinnovamento. Perché riunirsi per riunirsi non serve e niente. Il grande problema è ricominciare a parlare di politica. Di problemi veri come la distribuzione del reddito, l'occupazione, la scuola, pensare nel lungo periodo e non nello scontro quotidiano per riformare una società che è diventata profondamente ingiusta. Perché le basi di queste tensioni sono date dall'ingiustizia", ha concluso.

Anche Pier Luigi Bersani commenta l’intervento di Romano Prodi parlando con l'Adnkronos, affermando che siano “parole sacrosante e che sia l'ora, per chiunque la pensi così, di metterci impegno e generosità”.



Ritrovare un sentiero comune, ripercorrere le strade della politica con coraggio e interesse verso i cittadini dovrebbero essere i passaggi chiave di un rinnovamento sociale che possa incoraggiare la partecipazione al fine di consentire alle persone di sentirsi parte di un progetto e non un mezzo per altri di raggiungere i loro scopi e obiettivi.



