Russia e Turchia, raggiunto l\'accordo per il cessate il fuoco in Siria

TURCHIA, 28 DICEMBRE -E' stato raggiunta l'intesa tra Russia e Turchia sul cessate il fuoco in Siria. La notizia è stata annunciata da Anadolu, agenzia ufficiale di Ankara. L'accordo stipulato tra i due Paesi verrà sottoposto all'approvazione di Damasco e ai gruppi dell'opposizione della Siria.



Sia la Russia che la Turchia hanno precisato che, per riuscire a trovare un accordo durante la riunione al vertice, hanno messo in evidenza la necessità di riuscire al più presto a ritrovare dei parametri concreti che possano porre fine al combattimento in Siria.



Secondo quanto riferito dall'agenzia Ria Novosti, il summit tra russi, turchi e siriani è avvenuto il 27 dicembre Ankara, dove i tre vertici si sono riuniti per discutere le condizioni della crisi siriana.



Alessia Terzo

Immagine da alfemminile.com