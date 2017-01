Russia, via libera alla depenalizzazione delle violenze domestiche

MOSCA, 27 GENNAIO - La Duma, una delle due Camere del Parlamento russo, ha approvato in terza e ultima lettura il progetto di legge per depenalizzare i "maltrattamenti in famiglia", declassandoli a illecito amministrativo. Nell'ultima votazione hanno votato a favore 380 deputati russi mentre solo tre hanno votato contro. Il disegno di legge dovrà ore essere presentato al Senato e poi essere sottoscritto dal presidente Vladimir Putin.

In passato la Corte Suprema aveva già depenalizzato le percosse che non infliggono danni fisici, ma aveva lasciato fuori le violenze contro i familiari, lasciando scontenti i parlamentari più conservatori, secondo i quali la nuova legge "renderà più forti le famiglie".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine theduran.com)