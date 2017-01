Sabato a Cosenza la marcia diocesana della pace

COSENZA, 10 GENNAIO - Sabato 14 gennaio a Cosenza la 18.ma edizione della Marcia diocesana della pace. La marcia, organizzata dall'Ufficio diocesano della pastorale sociale, sara' guidata e presieduta da Mons. Francesco Nole'. L'appuntamento e' alle 19 a piazza XI settembre, quando, con il raduno dei partecipanti, verra' avviata la fiaccolata.

A guidare e presiedere il momento di preghiera sara' l'arcivescovo. Alle 19,30 partira' la marcia, che giungera' nella parrocchia dei Sacri Cuori di Gesu' e della Madonna di Loreto, dove ci sara' una veglia di preghiera."La non violenza: stile di una politica per la pace" e' il tema scelto da Papa Francesco per celebrare la cinquantesima giornata mondiale per la Pace che traccia anche il cammino prossimo dell'impegno dell'ufficio per la pastorale sociale e del lavoro dell'arcidiocesi di Cosenza-Bisignano.L'ufficio del lavoro, guidato a don Francesco Bilotto, ha voluto invitare per l'occasione le associazioni operanti in citta' e le altre confessioni religiose.