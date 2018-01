Saldi 2018, ecco il calendario, citta\' per citta\'

MILANO 3 GENNAIO - Saldi invernali 2018 – Quando iniziano i saldi invernali 2018? Con il nuovo anno arrivano i nuovi saldi invernali. Apre la Basilicata, segue la Valle d’Aosta e poi venerdì gran parte delle regioni avviano le vendite scontate. Quasi un consumatore su due è già pronto a partecipare ai saldi, che quest’anno partono da subito con riduzioni dei prezzi più alte della media.



Ecco il calendario, regione per regione Abruzzo 5 gennaio 2018 05 marzo 2018 Basilicata 2 gennaio 2018 01 marzo 2018 Calabria 5 gennaio 2018 28 febbraio 2018 Campania 5 gennaio 2018 02 aprile 2018 Emilia Romagna 5 gennaio 2018 05 marzo 2018 Friuli Venezia Giulia 5 gennaio 2018 31 marzo 2018 Lazio 5 gennaio 2018 28 febbraio 2018 Liguria 5 gennaio 2018 18 febbraio 2018 Lombardia 5 gennaio 2018 05 marzo 2018 Marche 5 gennaio 2018 01 marzo 2018 Molise 5 gennaio 2018 28 febbraio 2018 Piemonte 5 gennaio 2018 28 febbraio 2018 Puglia 5 gennaio 2018 28 febbraio 2018 Sardegna 5 gennaio 2018 05 marzo 2018 Sicilia 6 gennaio 2018 15 marzo 2018 Toscana 5 gennaio 2018 15 marzo 2018 Trentino-Alto Adige 5 gennaio 2018 15 marzo 2018 Umbria 3 gennaio 2018 31 marzo 2018 Valle D’Aosta 3 gennaio 2018 31 marzo 2018 Veneto 5 gennaio 2018 31 marzo 2018

L’apertura della stagione dei saldi è l’occasione giusta per fare qualche acquisto a buon mercato e visitare una città italiana. Di seguito trovate il calendario aggiornato con le date dei saldi. Rispetto alla data ufficiale di inizio dei Saldi Invernali (il 5 gennaio) fanno eccezione la regione Basilicata, la Sicilia e la Valle d'Aosta.



Saldi invernali 2018 Lombardia – Milano

Milano è la capitale della moda italiana dove vi attenderanno grandi boutique lungo le famose vie dello shopping come Via di Montenapoleone, Galleria Vittorio Emanuele, Via Della Spiga, Via Sant'Andrea e Via Borgospesso. I saldi a Milano iniziano il 5 gennaio e vanno avanti fino al 28 febbraio. Qui trovate la guida completa e le informazioni utili sui Saldi 2018 a Milano, con tutti gli indirizzi da non perdere.



Saldi invernali 2018 Lazio – Roma

I saldi nel Lazio per il 2018 (dal 5 gennaio) saranno l’occasione perfetta per fare shopping nel centro di Roma, a caccia di affari nei negozi di Via del Corso, Via dei Condotti o Via del Babuino. Non perdete una visita alla Galleria Alberto Sordi, o lo shopping nella zona Vaticano, via Cola di Rienzo e via Ottaviano, via Candia. Fuori dal centro, se potete entrate nei grandi centri commerciali. Qui trovate la guida completa con gli indirizzi e le vie dello shopping per approfittare dei Saldi 2018 a Roma.



Saldi invernali 2018 Piemonte – Torino

Da inizio gennaio, potrete raggiungere Torino per passeggiare lungo gli itinerari dello shopping: Via Roma, via Garibaldi, via Po e Via Lagrange. Via Garibaldi è la sede delle catene di abbigliamento più conosciute e popolari (anche nei prezzi). In Via Roma, via Lagrange e via Carlo Alberto ci sono i negozi delle grandi firme dell’alta moda italiana e internazionale (Gucci, Hermès, Calvin Klein, Louis Vuitton etc...). Via Po è il posto giusto per lo shopping vintage tra i mercatini e le bancarelle di libri. Il sabato mattina non perdete il mercatino delle Pulci del Balon.



Saldi invernali 2018 Toscana - Firenze

I Saldi in Toscana iniziano il 5 gennaio 2018 e vanno avanti fino al 5 marzo. Il capoluogo fiorentino è il posto giusto per dedicarsi agli acquisti. Firenze è famosa soprattutto per le botteghe artigiane, gli antiquari e le gallerie d'arte. Via Tornabuoni è una delle vie più raffinate della città ed oltre alle bellissime residenze ed agli imponenti palazzi delle famiglie fiorentine ospita boutiques di Gucci, Prada, Pucci, Cartier e Bulgari. Poco lontano in via della Vigna Nuova ci sono i negozi di Etrò, Lacoste e Monteblanc. A Via del Parione invece troverete negozi di specialità locali, ateliers e botteghe artigiane.



Saldi invernali 2018 Campania - Napoli

In Campania i Saldi invernali 2018 iniziano il 5 gennaio e vanno avanti fino ai primi di aprile. Avrete dunque tutto il tempo per approfittare delle offerte e dei prezzi scontati nei negozi più belli di via Toledo, la via che collega piazza Triste e Trento con piazza Dante (dove troverete bancarelle di libri ed altro). Corso Umberto, conosciuto come il “rettifilo” ci sono negozi di tutti i tipi: marchi storici napoletani, catene internazionali e botteghe. Su via Scarlatti, in zona Vomero, troverete i negozi delle grandi firme internazionali.



Saldi invernali 2018 Calabria – Catanzaro

Da inizio gennaio, potrete raggiungere Catanzaro o per passeggiare lungo gli itinerari dello shopping: Via Corso Mazzini, o nel quartiere marinaro o a Lamezia terme e in due centri commerciali di Catanzaro e Maida, sedi delle catene di abbigliamento più conosciute e popolari (anche nei prezzi). ma contestualmente vi consigliamo di visitare anche centro storico di Catanzaro: un'intricata serie di vicoli e strettissime vie, chiamate “coculi”, porta alla alla Grecìa, antico quartiere di origine greca a sud-est del centro storico, che rappresenta uno dei quartieri più antichi della città. Qui potremo ammirare la Chiesa del Carmine, edificata nel XVII secolo e da pochi anni restaurata e riaperta; la chiesa era annessa all'omonimo convento carmelitano ed all'oratorio del XVII secolo. Quasi alla fine del quartiere Grecìa troviamo Palazzo dei Nobili, risalente al XV secolo; Villa Margherita, del IXX secolo.



Non lontano da Villa Margherita si trova la Chiesa di San Rocco, eretta nella seconda metà del Seicento, e il Teatro Masciari. Si arriverà alla piazza del Duomo, posizionato alla sommità del colle detto del Vescovato. La Cattedrale di Santa Maria Assunta e dei Santi Pietro e Paolo è stata consacrata nel 1121, ma dopo i danni del bombardamento nel 1943, venne ricostruita nel 1960; il nuovo edificio ingloba parte dell’antica struttura mantenendo ancora l’imponenza della precedente costruzione: si riporta infatti all’impianto originario normanno, seppur con qualche eccezione. La Chiesa del Monte dei Morti fu costruita invece nel XVIII secolo in età tardo-barocca, e rappresenta un un caso particolare all'interno del panorama artistico-architettonico di Catanzaro.

Ritornando sul Corso Mazzini, troviamo la Chiesa dell’Osservanza, con annesso convento, che custodisce al suo interno la statua marmorea della Madonna delle Grazie di Antonello Gagini del 1504 e il seicentesco gruppo scultoreo ligneo della Madonna della Salute. Rilevante è la testimonianza bizantina della Chiesa di Sant’Omobono, risalente al XII secolo.



Proseguendo verso la parte nord della città si arriva al Complesso Monumentale del San Giovanni, che si trova su quello che era definito il colle del Castello; in questo luogo sorgeva l'antico castello Normanno Svevo, la cui fondazione viene attribuita a Roberto il Guiscardo (1070). Il castello venne distrutto parzialmente durante il XV secolo ed i suoi materiali vennero usati per la costruzione della Chiesa di San Giovanni, che venne poi ampliata nel secolo successivo proprio su di un’area dove persistevano i resti del castello, di cui oggi sono visibili solo parte delle mura medievali e cinquecentesche. Si concluderà la visita di Catanzaro con il museo MARCA, Museo delle Arti Catanzaro, polo multifunzionale che possiede un notevole patrimonio di opere databili tra il cinquecento e il novecento nonché la collezione permanente Rotella, che prende il nome da uno dei più grandi artisti e maestri del novecento, il catanzarese Mimmo Rotella. Al ritorno, dopo il tramonto, si potrà vedere illuminato il Ponte Bisantis, che, con la sua struttura in cemento armato ad una sola arcata che lo rende secondo in Europa, è divenuto nel tempo uno dei simboli della città di Catanzaro.

Saldi invernali 2018 città europee

A Londra i saldi iniziano il giorno del Boxing Day (il 26 dicembre). La capitale del Regno Unito è uno dei posti più ambiti per lo shpopping in Europa. Oxford Street e Carnaby Street sono le nostre mete preferite con oltre 300 negozi, centri commerciali e mercatini di ogni tipo. Per i saldi di Madrid e Barcellona toccherà attendere l’8 gennaio 2018. A Berlino invece i saldi invernali iniziano un giorno dopo, il 9 gennaio; a Parigi il 10, mentre a Vienna il 6 gennaio 2018.