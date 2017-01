Salerno, padre si lancia dal balcone con il figlio di tre anni: morti

SALERNO, 24 GENNAIO – Omicidio suicidio è avvenuto nella notte a Padula, in provinca di Salerno. Un uomo di 45 anni, infermiere, dopo una lite con la sua compagna si è lanciato dal balcone del suo appartamento al terzo piano con il figlio di tre anni. I due sono morti sul colpo per le lesioni causate dall’impatto con il terreno dopo un volo di diversi metri.

L'uomo in serata aveva litigato con la compagna e successivamente aveva dormito a casa della madre, che si trova nello stesso stabile in cui lui viveva. Durante la notte, approfittando del fatto che la compagna dormisse, avrebbe preso il bambino per lanciarsi poi dal terrazzo col piccolo.L’infermiere probabilmente viveva in un momento di forte stato depressivo per problemi di salute.

Giulia Piemontese

(immagine da: youtube.com)