Salerno, schianto sulla A30: morti due anziani

SALERNO, 23 GENNAIO - Due anziani sono tragicamente morti nei pressi della A30 Caserta-Salerno, dopo aver imboccato contromano il tratto dell'autostrada all'uscita del Mercato San Severino. I coniugi, a bordo di una Y10, sono andati a sbattere con una Fiat Panda prima del fatale impatto.

Immediati i soccorsi sul posto: il conducente della Fiat Panda è stato trasportato all'Ospedale di Salerno, dopo aver riportato fratture al bacino. Non sarebbe in pericolo di vita. Nulla da fare invece per i due coniugi, i cui soccorsi non sono risultati sufficienti a salvare le loro vite. Sul posto l'ambulanza tipo B della Solidarietà di Fisciano e quella rianimativa della Croce Bianca di Salerno.

foto da: salernnotizie.it

Cosimo Cataleta