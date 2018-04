Salvini: \'Di Maio torni al tavolo con il centrodestra\'

ROMA, 27 APRILE – Matteo Salvini, in Friuli Venezia Giulia per sostenere la candidatura di Massimiliano Fedriga alla Regione, prova a tenere aperto il confronto con il M5S per il governo: “Spero che Di Maio faccia un bagno di umiltà e torni a sedersi al tavolo del centrodestra”.



“Se dovessi scommettere un euro – spiega Salvini a Radio 1 a ‘Gioco a premier’ - scommetterei su un governo che rispetti il voto del 4 marzo quindi con centrodestra e 5 stelle. Se così non fosse: elezioni, anche prima di ottobre”. Il segretario della Lega si dice convinto della vittoria del centrodestra anche se la legge elettorale rimanesse il Rosatellum. E aggiunge che “Renzi e Di Maio non c'azzeccano l'uno con l'altro”.



Salvini ribadisce la sua intenzione di non separarsi dal resto della coalizione, spiegando che vuole andare avanti insieme alla squadra con cui si è presentato alle elezioni, Berlusconi compreso. “Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d'ora: non faccio come Renzi o Di Maio”, aggiunge.



Il leader del centrodestra afferma di “rispettare gli elettori. Io non riuscirei a fare quello che fa Di Maio: un giorno parlare con la Lega e il giorno dopo con il PD”. Per Salvini i giornali stanno riempendo le pagine di “ipotesi che non riguardano il centrodestra” in quanto, spiega, “non so cosa possano scrivere sulla telenovela Di Maio e Renzi”.



Salvini ha voluto rispondere alle parole di Di Maio su Berlusconi, colpevole secondo il pentastellato di “minacciare Salvini tramite le sue reti televisive”: “Non mi sento assolutamente minacciato dalle tv di Berlusconi - afferma il leghista - Ognuno è libero di scrivere o raccontare quello che vuole: non penso che in Italia ci siano rischi di questo tipo”.



La conclusione è ancora sull’avvicinamento Movimento 5 Stelle – PD: “Le percentuali di un governo tra PD e Cinquestelle sono pari a zero: è un accordo contro natura e soprattutto una presa in giro agli italiani. Fossi un elettore dei Cinquestelle avrei o problemi o vergogna: però ognuno fa le proprie scelte”.

fonte immagine ilgazzettino.it



Danilo De Rosa