Matteo Salvini: "Lo Stato ha speso 4 miliardi di euro per mantenere in hotel i clandestini"

GENOVA, 26 DICEMBRE - Matteo Salvini, dalla pagina ufficiale del suo profilo Facebook, ribadisce il suo pensiero, già espresso in svariate altre occasioni, ed esorta il Governo ad occuparsi prima della drammatica situazione economica e sociale in cui versano molti connazionali e, successivamente, alle politiche di accoglienza per i migranti che arrivano nel nostro Paese.

Il leader della Lega Nord pubblica un estratto del servizio della trasmissione televisiva "Dalla vostra parte", in cui un cittadino genovese racconta alle telecamere che è costretto a vivere, insieme a sua moglie e alla loro bambina, all'interno della propria autovettura poiché non ha più una casa. Luca, il protagonista della vicenda, dopo aver perso il lavoro, aveva occupato un alloggio popolare ma è stato sfrattato il 27 novembre. L'uomo ha dichiarato che trova ingiusto che lo Stato italiano mandi "clandestini e migranti in alberghi o ville con piscina", e che le istituzioni non si preoccupino di lui e della sua famiglia.

"Non è possibile - scrive il numero 1 del Carroccio - che il Comune di Genova non faccia nulla per Luca, sua moglie e la sua bimba, costretti a vivere in auto mentre lo Stato ha speso 4 miliardi di euro solo quest'anno per mantenere in hotel centinaia di migliaia di clandestini". Salvini prosegue, inoltre, affermando: "Continueremo a batterci perché sia sempre: prima gli italiani".

Luigi Cacciatori

Immagine da intelligonews.it