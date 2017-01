Samuele Bersani in concerto al Teatro Rendano di Cosenza tour "La fortuna che abbiamo"

Samuele Bersani il 7 marzo in concerto al Teatro Rendano di Cosenza per l’unica tappa calabrese del tour “La fortuna che abbiamo”

COSENZA, 12 GENNAIO - Manca poco ormai al ritorno live di Samuele Bersani. Dal prossimo 21 febbraio (con partenza da Roma) l’artista tornerà in concerto nelle principali città italiane con "La fortuna che abbiamo Tour", la nuova tournée prodotta da F&P Group che prende il nome dall’ultimo progetto discografico dell’artista, uscito lo scorso giugno e sin dal debutto al vertice delle classifiche e che farà tappa anche in Calabria, il 7 marzo al Teatro Rendano di Cosenza, per un concerto organizzato dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

Un ritorno molto atteso, quello di Bersani, che arriva a tre anni di distanza dall’ultimo “Nuvola Numero Nove Tour” (2014) e a due dal suo ultimo live show, “Plurale Unico” (2015), serata evento che lo aveva visto festeggiare i suoi 25 anni di straordinaria carriera discografica in uno spettacolo corale insieme ai grandi nomi della musica italiana.



Tra sperimentazioni e arrangiamenti inediti, “La fortuna che abbiamo Tour” ripercorrerà 25 anni di canzoni di Samuele Bersani in 11 esclusive date nei grandi teatri italiani. Da “Giudizi Universali” a “Chicco e Spillo”, da “Coccodrilli” a “Spaccacuore”, fino ad arrivare a “Psyco” ed “En e Xanax”, nel nuovo tour ritroveremo emozionanti versioni live dei brani che hanno reso Samuele uno dei cantautori più apprezzati in Italia.



I biglietti per assistere al concerto di Samuele Bersani al Teatro Rendano sono in prevendita attraverso i circuiti TicketOne e TicketService Calabria.



ESSE EMME MUSICA

INVERNO/PRIMAVERA 2017



Tango Historias de Amor

21/01

Auditorium Casalinuovo – Catanzaro



Anna Maria Barbera

03/02

PalaMilone – Crotone

04/02

Auditorium Casalinuovo – Catanzaro



Ligabue

20-21/02

PalaCalafiore – Reggio Calabria



Samuele Bersani

07/03

Teatro Rendano – Cosenza



Vinicio Capossela

12/03

Teatro Cilea – Reggio Calabria

13/03

Teatro Rendano – Cosenza



Fiorella Mannoia

28/04

PalaMilone - Crotone



Per informazioni:

Esse Emme Musica di Maurizio Senese

Via San Giorgio 5, 88100 Catanzaro

Tel. 0961.872883

Fax 0961.745672

www.essemmemusica.it

www.ticketservicecalabria.it