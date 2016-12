Regione: Rischio idrogeologico, sbloccati 37 mln per 34 interventi

CATANZARO, 22 DICEMBERE - Si è tenuta presso la Sala Blu della Cittadella Regionale la riunione operativa relativa all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Calabria per l’attuazione del Accordo di Programma del 17.11.2010 che riguarda l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Calabria.

La riunione ha avuto ad oggetto gli interventi previsti nel suddetto Accordo di Programma e definanziati alla data del 30.06.2015. Su proposta del Commissario Straordinario Delegato, On.le Gerardo Mario Oliverio, e grazie all’azione sinergica del Gruppo Tecnico di Attuazione di cui all’art. 10 della L.116 del 11.08.2014, visti i risultati ottenuti alla data odierna e relativi al numero di interventi già in cantiere ed a quelli già ultimati, nella riunione del Comitato Tecnico dell’A.P.Q. del 17.11.2016 svoltasi a Roma, presso il MATTM è stato possibile sbloccare fondi per un totale di € 37.200.00,00 per un numero complessivo di 34 interventi finanziati sul territorio regionale ripartiti tra le varie province calabresi secondo l’elenco di seguito riportato.Interventi di mitigazione del rischio nella frazione Donnici e in loc. Cozzo San Lorenzo; completamento degli interventi di messa in sicurezza di loc. Mussano€ 2,000,000.00Interventi di mitigazione del rischio nelle contrade Cretarossa e Fria€ 500,000.00Interventi integrativi di mitigazione del rischio di frana nel centro storico € 800,000.00Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e connessi interventi di sistemazione idraulica del torrente Finita e corsi d´acqua minoriMitigazione del rischio di frana nel centro abitato € 1,500,000.00Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche € 1,500,000.00Interventi di messa in sicurezza della sede municipale e di altri insediamenti urbani in altre località € 500,000.00Interventi di mitigazione del rischio frana e di messa in sicurezza del centro abitato e di Borgo Avena € 1,000,000.00Interventi di mitigazione del rischio frana e di messa in sicurezza del centro abitato€ 1,500,000.00Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito € 600,000.00Interventi di consolidamento nel centro storico € 500,000.00Interventi di sistemazione idraulica della Fiumara Sant´Agata € 400,000.00Interventi di consolidamento nel centro abitato € 400,000.00Completamento degli interventi di messa in sicurezza della località Tre Arie € 1,000,000.00LOCRIInterventi di sistemazione idraulica lungo il Vallone Fondo e Torrente Santo Stefano€ 600,000.00MAMMOLAMessa in sicurezza dell´area Quinti-Rena a ridosso del centro abitato€ 1,000,000.00Interventi di consolidamento nel centro abitato € 800,000.00Interventi di mitigazione del rischio frana e di messa in sicurezza nel centro urbano, Rione Pizzo, Chiesa Vecchia€ 1,000,000.00Interventi di consolidamento in loc. Gurna € 800,000.00Ripristino della officiosità idraulica del Torrente S. Anna a monte della SS 522 € 1,500,000.00Ripristino della officiosità idraulica a monte della Variante alla SS 522 (Antonucci e affluente) € 1,900,000.00Ripristino della officiosità idraulica del Torrente Trainiti a monte della SP n° 11 (Torrente Candrilli) € 1,000,000.00Ripristino della officiosità idraulica del Fosso Tomarchiello o Libanio € 1,900,000.00Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d´acqua minori nella Provincia di Vibo Valentia € 2,000,000.00Interventi di consolidamento nel centro urbano (Viale del Re) e nella frazione Melicuccà € 400,000.00Interventi di mitigazione del rischio frana e di messa in sicurezza zona accesso centro abitato Drapia e pendio lungo SP 17 bivio Gasponi - Tropea € 700,000.00Ripristino dell´officiosità idraulica del Fosso Cutura (La Badessa) € 2,000,000.00Interventi di sistemazione idraulica lungo la Fiumara Trainiti (in comune di Vibo Valentia e Briatico) € 1,500,000.00Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza degli insediamenti urbani € 800,000.00Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico € 1,500,000.00Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d´acqua minori nella Provincia di Catanzaro€ 2,000,000.00Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Patella€ 800,000.00Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente S. Ippolito € 600,000.00Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Scilotraco (in comune di Cropani e Sellia Marina) € 700,000.00

A questi 34 interventi già facenti parte dell’A.P.Q. è stato possibile aggiungere un’area programmatica di nuovi interventi aventi la caratteristica di urgenza e di indifferibilità sulla base dei criteri stabiliti dallo stesso Ministero attraverso la banca dati Rendis. Tale indirizzo del Ministero, in merito all’utilizzo delle economie certificate, permetterà la realizzazione di ulteriori interventi urgenti ed indifferibile che potranno trovare copertura finanziaria man mano che verranno ultimati gli interventi già in esecuzione presso l’Ufficio del Commissario Straordinario.