Scafista abbandona il timone e fugge. Guardia Costiera di Otranto salva 51 migranti, anche neonato

OTRANTO, 3 GENNAIO - La Guardia Costiera di Otranto ha provveduto nella notte a soccorrere un'imbarcazione a vela sulla quale erano presenti almeno 51 migranti di origine pakistana e irachena. L'operazione di salvataggio è avvenuta al largo di Otranto, ad un miglio da Porto Badisco.

Tra le persone salvate ci sarebbero circa dieci donne, 15 minori e un neonato. Secondo quanto appreso dalle agenzie di stampa, la barca avrebbe avuto problemi al motore ed è stata abbandonata dallo scafista, un uomo di nazionalità russa, poiché ingovernabile. L'uomo è fuggito su un gommone tentando di mettersi in salvo, ma è stato individuato e fermato a terra da una pattuglia della Polizia.

I migranti sono stati condotti presso il centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. Nelle prossime ore si procederà alle procedure di identificazione previste dalla normativa, mentre il presunto scafista sarà ascoltato dalle autorità per far chiarezza sulla vicenda e per l'eventuale attribuzione di responsabilità.

Luigi Cacciatori

Immagine da article.wn.com