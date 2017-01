Sci, Brignone prima a Plan de Corones, Bassino terza

PLAN DE CORONES, 24 GENNAIO - Il gigante di Plan de Corones si tinge d’azzurro. Federica Brignone ha conquistato la terza vittoria in Coppa del mondo chiudendo con 55/100 sulla francese Tessa Worley, leader della Coppa di specialità. Una grande giornata per lo sci italiano, considerato anche il terzo posto di Marta Bassino, che per soli due centesimi non è seconda. A seguire Gut e Shiffrin. Ottava l’altra italiana, Irene Curtoni. Undicesima Sofia Goggia, dopo aver chiuso settima nella prima manche. Chiude in 14° posizione invece Manuela Moelgg. Rispettivamente 20° e 21° le altre due italiane Francesca Marsaglia ed Elena Curtoni.

La sciatrice valdostana torna sul gradino più alto del podio in gigante a distanza di 15 mesi dalla vittoria dell'ottobre 2015 a Soelden; lo scorso febbraio aveva vinto in superG a Soldeu. Brava anche Marta Bassino, che ha recuperato il ritardo di 26/100 accusato dalla Brignone nella prima manche e nella seconda è riuscita a non subire la pressione psicologica che le aveva messo Lara Gut. Quando infatti sembrava aver perso la posizione, la Bassino ha piazzato nel finale una straordinaria volata che le ha consentito di agguantare il terzo posto.

Due italiane non salivano insieme sul podio in coppa del Mondo dalla discesa di La Thuile dello scorso anno, quando vinse Nadia Fanchini e terza si piazzò Daniela Merighetti. Bisogna invece risalire alla gara di Lienz del 2007 per ritrovare lo stesso risultato in un gigante di coppa del Mondo. In quell’occasione trionfò Denise Karbon e terza fu Nicole Gius.

Col successo odierno la Brignone si è guadagnata anche il posto ai prossimi campionati mondiali che si svolgeranno a febbraio sulle piste svizzere di Saint-Moritz.

«Vincere in Italia è fantastico – ha detto l’azzurra dopo la vittoria - ed ancor di più farlo con un'altra compagna di squadra sul podio. In questa stagione le cose in gigante non erano andate bene come avrei voluto e mentre in prova rendevo a dovere in gara non riuscivo a fare altrettanto». «Avevo paura che mi succedesse anche oggi – ha concluso la Brignone - ma in questo mio fratello Davide, nella pausa tra le due discese, mi ha aiutato parecchio. Al via ho anche sentito che Marta era passata in testa e questo mi ha ancor più dato la carica».

[foto: gazzetta.it]



Antonella Sica