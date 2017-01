Sci, l\'Italia c\'è: Paris vince a Kitzbuehel

KITZBUEHEL (AUSTRIA), 21 GENNAIO - Grande vittoria per Dominik Paris sulla Streif, che regala una enorme soddisfazione a se stesso ed ai 45mila spettatori presenti. Una vittoria che fa bene anche alla nostra Italia: è infatti il primo azzurro a vincere per due volte in discesa sulla Streif (prima volta nel 2013, ndr).

E così che Kitzbuehel diventa territorio indiscusso di Paris, visibilmente soddisfatto per una splendida prestazione. E dire che all’Italia poteva ancora andare meglio: vedasi ad esempio Peter Fill, altro azzurro in gara. Fill ha condotto a lungo una grande gara tenendo il secondo posto dietro Paris, in vista di una possibile doppietta tutta azzurra. Peccato per il finale, che fa scivolare Fill al quarto posto.

Completano dunque il podio, detto del quarto piazzamento dell’italiano, Valentin Giraud Moine e Johan Clarey, staccati a 0’’21 e 0’’33. Solo sedicesimo Innerhofer, che ha rischiato e sofferto per i problemi fisici al ginocchio sinistro. Innerhoffer ha elogiato il compagno Paris, complimentandosi per il successo ottenuto. Poi sarà tempo di una pausa obbligata, per le cure al ginocchio, prima del possibile ritorno in pista a Garmisch.

foto da: gazzetta.it

Cosimo Cataleta